Клуб Англійської прем'єр-ліги призначив уже третього головного тренера за сезон

Фото: skysports.com Рой Ходжсон

"ФК Вотфорд радий підтвердити призначення Роя Ходжсона головним тренером клубу. До колишнього наставника збірної Англії приєднався його довірений помічник Рей Льюінгтон, який так блискуче керував "шершнями" з 2002 до 2005 року.

Ходжсон, найбільш відомий тим, що очолював "Трьох левів" протягом чотирирічного періоду, який включає Євро-2012, чемпіонат світу-2014 та Євро-2016, також багато працював на клубному рівні в Англії та у всьому світі. Ласкаво просимо до Вотфорда, Рой. І з поверненням, Рей!", - йдеться у заяві.

Останнім місцем роботи 74-річного спеціаліста був інший лондонський клуб "Кристал Пелас", який він залишив після завершення сезону 2020/21. Водночас він повідомив, що завершує тренерську кар'єру.

На посаді головного тренера "Вотфорда" англієць змінив італійця Клаудіо Раньєрі, якого звільнили днем раніше.

Додамо, що Ходжсон став уже третім головним тренером "Вотфорда" в нинішньому сезоні: крім Раньєрі в першому колі АПЛ встиг попрацювати іспанець Хіско Муньос, з яким "шершні" розпочали сезон.