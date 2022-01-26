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Клуб Англійської прем'єр-ліги призначив уже третього головного тренера за сезон

Рой Ходжсон знову у строю.

Рой Ходжсон
Фото: skysports.com
Рой Ходжсон
Колишній головний тренер збірної Англії Рой Ходжсон очолив клуб Англійської прем'єр-ліги "Вотфорд", повідомляє пресслужба лондонського клубу.

"ФК Вотфорд радий підтвердити призначення Роя Ходжсона головним тренером клубу. До колишнього наставника збірної Англії приєднався його довірений помічник Рей Льюінгтон, який так блискуче керував "шершнями" з 2002 до 2005 року.

Ходжсон, найбільш відомий тим, що очолював "Трьох левів" протягом чотирирічного періоду, який включає Євро-2012, чемпіонат світу-2014 та Євро-2016, також багато працював на клубному рівні в Англії та у всьому світі. Ласкаво просимо до Вотфорда, Рой. І з поверненням, Рей!", - йдеться у заяві.

Останнім місцем роботи 74-річного спеціаліста був інший лондонський клуб "Кристал Пелас", який він залишив після завершення сезону 2020/21. Водночас він повідомив, що завершує тренерську кар'єру.

На посаді головного тренера "Вотфорда" англієць змінив італійця Клаудіо Раньєрі, якого звільнили днем раніше.

Додамо, що Ходжсон став уже третім головним тренером "Вотфорда" в нинішньому сезоні: крім Раньєрі в першому колі АПЛ встиг попрацювати іспанець Хіско Муньос, з яким "шершні" розпочали сезон.

Григорій МухінГригорій Мухін
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