Литовський гонщик Бенедиктас Ванагас потрапив в аварію на четвертій спецдільниці ралі-марафону "Дакар"-2022.

Машина литовця підлетіла на піщаному трампліні, після чого здійснила кілька піруетів у повітрі, попутно втрачаючи запчастини від ударів об землю. Автомобіль приземлився на колеса, пілот та штурман не постраждали, проте продовжити проходження спецдільниці екіпажу не вдалося.

Поки невідомо, чи зможуть учасники полагодити автомобіль і повернуться до класифікації зі штрафом у п'ятий день змагань.

Литовець після трьох днів Дакара займав 15 позицію в категорії позашляховиків.