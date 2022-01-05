"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу
Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
ГоловнаСпорт

Машина литовського екіпажу кілька разів зробила сальто на 4-му етапі "Дакара"

Бенедиктас Ванагас відбувся легким переляком.

Машина литовського екіпажу кілька разів зробила сальто на 4-му етапі "Дакара"
Фото: EPA/UPG

Литовський гонщик Бенедиктас Ванагас потрапив в аварію на четвертій спецдільниці ралі-марафону "Дакар"-2022.

Машина литовця підлетіла на піщаному трампліні, після чого здійснила кілька піруетів у повітрі, попутно втрачаючи запчастини від ударів об землю. Автомобіль приземлився на колеса, пілот та штурман не постраждали, проте продовжити проходження спецдільниці екіпажу не вдалося.

Поки невідомо, чи зможуть учасники полагодити автомобіль і повернуться до класифікації зі штрафом у п'ятий день змагань.

Литовець після трьох днів Дакара займав 15 позицію в категорії позашляховиків.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також