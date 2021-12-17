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Шеф Mercedes у Формулі-1 та Гамільтон проігнорували гала-церемонію нагородження FIA

FIA роздала призи за підсумками сезону

Фото: twitter.com/fia

Напередодні ввечері в Парижі відбулася традиційна гала-церемонія Міжнародної федерації автоспорту (FIA), на якій вшановували переможців та призерів чемпіонатів, що проходили у 2021 році під егідою FIA.

Зокрема, провела церемонію вручення нагород за підсумками сезону і Формула-1.

Призи отримали чемпіон Макс Ферстаппен із "Ред Булла"

Макс Ферстаппен
Фото: twitter.com/fia
Макс Ферстаппен
та Валттері Боттас із "Мерседес", який фінішував 3-м у загальному заліку.

Порушуючи Спортивний регламент, відмовився брати участь у церемонії нагородження пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон, який посів 2-е місце в особистому заліку.

Проігнорував офіційний захід та шеф команди Mercedes AMG Petronas Motorsport Тото Вольфф.

Додамо, що таким чином Вольфф та Гамільтон висловили своє розчарування суддівськими рішеннями Ф-1, які вплинули на результат чемпіонату, та вирішили не приходити.

Зазначимо, що замість Вольффа нагороду переможця Кубка конструкторів було вручено спортивному директору немецької команди Джеймсу Еллісону.

Джеймс Еліссон
Фото: twitter.com/fia
Джеймс Еліссон
Зазначимо, найкращою командою сезону "Мерседес" став увосьме поспіль.

Був відзначений призом і 4-разовий чемпіон Формули-1, представник "Астон Мартіна" Себастьян Феттель, як пілот, який здійснив найбільшу кількість обгонів у сезоні (132).

Інші нагороди ФІА за підсумками сезону у всіх категоріях:

Особа року: Льюїс Гамільтон.

Найкращий новачок року: Оскар Піастрі (чемпіон Формули-2).

Оскар Піастрі
Фото: twitter.com/fia
Оскар Піастрі

Найкращий пілот Формули-E: Нік де Вріс ("Мерседес").

Нік де Вріс
Фото: twitter.com/fia
Нік де Вріс

Найкращий момент сезону: оборона Фернандо Алонсо проти Льюїса Гамільтона на Гран-прі Угорщини.

Повний запис церемонії FIA Gala-2021.

Григорій МухінГригорій Мухін
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