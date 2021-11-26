Тьяго, як із пращі випустив м'яч по воротах "Порту".

Фото: EPA/UPG Тьяго Алькантара

Гол півзахисника "Ліверпуля" Тьяго Алькантари у ворота "Порту" (2:0) визнано найкращим у 5-му турі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 30-річний іспанець відкрив рахунок у цьому поєдинку, відправивши м'яч у нижній кут воріт ударом у дотик із 27 метрів.

🔴 Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week 🔥 👏#UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021

Номінантами на нагороду також виступали Педру Гонсалвеш із "Спортінга", Сільван Хефті з "Янг Бойз" та зірковий форвард "Баварії" Роберт Левандовський.