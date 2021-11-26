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Гол гравця "Ліверпуля" Алькантари визнано УЄФА найкращим у 5-му турі Ліги чемпіонів

Тьяго, як із пращі випустив м'яч по воротах "Порту".

Тьяго Алькантара
Фото: EPA/UPG
Тьяго Алькантара

Гол півзахисника "Ліверпуля" Тьяго Алькантари у ворота "Порту" (2:0) визнано найкращим у 5-му турі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 30-річний іспанець відкрив рахунок у цьому поєдинку, відправивши м'яч у нижній кут воріт ударом у дотик із 27 метрів.

Номінантами на нагороду також виступали Педру Гонсалвеш із "Спортінга", Сільван Хефті з "Янг Бойз" та зірковий форвард "Баварії" Роберт Левандовський.

Григорій МухінГригорій Мухін
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