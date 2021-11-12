Зеленський визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною
Зеленський визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
ГоловнаСпорт

Яскрава гра, 3 незараховані голи та знову нічия: збірна України провела товариський поєдинок із командою Болгарії

Команда Петракова залишила подвійне враження.

Яскрава гра, 3 незараховані голи та знову нічия: збірна України провела товариський поєдинок із командою Болгарії
Фото: УАФ

Одеса прийняла контрольний матч збірних України та Болгарії. Це був останній поєдинок команди Олександра Петракова перед вирішальною битвою відбірного турніру Чемпіонату світу-2022 проти боснійців.

Незважаючи на нічийний результат (1:1), матч показав, що футболісти збірної України перебувають у чудових кондиціях.

Летючі фланги, пробивний центр атаки, маса гольових моментів – все це налаштовує на оптимістичний прогноз щодо матчу у Зінеці 16 листопада.

Щодо поєдинку в Південній Пальмірі, то вже до 15-ї хвилини рахунок мав бути вже великим, але підопічних Петракова підводила реалізація. Особливо цим "грішив" Олександр Зінченко.

Феєрил на фланзі капітан збірної Андрій Ярмоленко.

Однак рахунок у матчі на 35-й хвилині відкрили гості завдяки дитячій помилці наших центральних захисників та влучному удару Радослава Кирилова – 0:1.

Решту ігрового часу збірна України провела в атаках. Забиті, але незараховані через офсайд голи (загалом у матчі таких набралося аж 3), штанга, феноменальна реакція болгарських голкіперів і, нарешті, чудовий гол Тараса Степаненка на 79-й хвилині – 1:1.

Українській збірній нема чим дорікнути, завдяки товариському характеру поєдинку глядачі залишилися задоволеними. Але за 4 дні підопічні Петракова повинні просто дати результат.

Огляд матчу Україна - Болгарія.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також