Одеса прийняла контрольний матч збірних України та Болгарії. Це був останній поєдинок команди Олександра Петракова перед вирішальною битвою відбірного турніру Чемпіонату світу-2022 проти боснійців.

Незважаючи на нічийний результат (1:1), матч показав, що футболісти збірної України перебувають у чудових кондиціях.

Летючі фланги, пробивний центр атаки, маса гольових моментів – все це налаштовує на оптимістичний прогноз щодо матчу у Зінеці 16 листопада.

Щодо поєдинку в Південній Пальмірі, то вже до 15-ї хвилини рахунок мав бути вже великим, але підопічних Петракова підводила реалізація. Особливо цим "грішив" Олександр Зінченко.

Феєрил на фланзі капітан збірної Андрій Ярмоленко.

Однак рахунок у матчі на 35-й хвилині відкрили гості завдяки дитячій помилці наших центральних захисників та влучному удару Радослава Кирилова – 0:1.

Решту ігрового часу збірна України провела в атаках. Забиті, але незараховані через офсайд голи (загалом у матчі таких набралося аж 3), штанга, феноменальна реакція болгарських голкіперів і, нарешті, чудовий гол Тараса Степаненка на 79-й хвилині – 1:1.

Українській збірній нема чим дорікнути, завдяки товариському характеру поєдинку глядачі залишилися задоволеними. Але за 4 дні підопічні Петракова повинні просто дати результат.

Огляд матчу Україна - Болгарія.