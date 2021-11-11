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"Київ-Баскет" прогав "Хапоелю" і втратив лідерство у своїй групі Кубка Європи ФІБА

Зустріч відбуласа у Києві.

"Київ-Баскет" прогав "Хапоелю" і втратив лідерство у своїй групі Кубка Європи ФІБА
Фото: БК "Київ-Баскет"

У рамках п'ятого туру Кубка Європи ФІБА "Київ-Баскет" приймав ізраїльський Хапоель Ейлат і поступився – 62:71 (14:16, 11:12, 22:20, 15:23).

Ця поразка стала другою для київського клубу в цьому турнірі, і він у групі В пропустив уперед своїх вчорашніх суперників – у обох клубів по 8 очок, але за різницею м'ячів "Хапоель" захопив лідерство.

Слід зазначити, що боротьба в квартеті йде щільна. Польський "Трефел Сопот" та "Рілскі Спортист" набрали по 7 очок.

Наступний поєдинок "Київ-Баскет" зіграє саме із болгарським клубом. Зустріч відбудеться 17 листопада у Києві. Початок поєдинку – о 19.00.

Григорій МухінГригорій Мухін
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