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Остання українська тенісистка в одиночному розряді залишила Кубок Кремля

Леся Цуренко не змогла вийти у чвертьфінал.

Остання українська тенісистка в одиночному розряді залишила Кубок Кремля
Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Леся Цуренко (№145 WTA) завершила виступи на Кубку Кремля.

32-річна киянка, яка успішно подолала кваліфікацію, програла в 1/8 фіналу в двох сетах з однаковим рахунком 3:6 Маркеті Вондроушовой з Чехії (№35 WTA).

Цуренко була останньою представницею України в одиночному розряді на турнірі в Москві.

На тій же стадії турніру Ангеліна Калініна (№56 WTA) програла росіянці Катерині Александровій - 4:6, 1:6.

А в першому колі ч

етверта ракетка України Даяна Ястремська (№75 WTA) в жорсткому двобої поступилася також росіянці Анні Калинській 6:7 (5-7), 4:6.

У парному розряді боротьбу продовжує вести Надія Кіченок, яка в дуеті з румункою Ралукой Олару, які отримали четвертий номер посіву, на відмові обіграли в чвертьфіналі російський дует Анна Калінська/Анастасія Потапова - 5:2 (відмова).

Григорій МухінГригорій Мухін
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