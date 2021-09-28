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"Шахтар" відкрив лік очкам в Лізі чемпіонів нинішнього сезону

Але не відкрив рахунок голам.

"Шахтар" відкрив лік очкам в Лізі чемпіонів нинішнього сезону
Роберто Де Дзербі і Сімоне Індзагі згадали часи Серії А
Фото: EPA/UPG

У стартовому матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" приймав "Інтер".

Як і два попередні протистояння між цими командами матч завершився нульовою нічиєю.

У першому таймі суперники продемонстрували змістовний і якісний футбол, по черзі створюючи небезпечні моменти. При цьому, більш якісні були на рахунку гостей - поперечина від Ніколо Барелли і постріл в зеніт з трьох метрів від Едіна Джеко тому підтвердження.

У другій половині зустрічі "гірники" до 85-ї хвилини міцно володіли як ігровою, так і територіальною перевагою. В одному з епізодів лише підставлена на лінії воріт нога Стефана де Врея врятувала Nerazzurri від пропущеного гола після удару Педріні.

Але, заключна 5-хвилинка була присвячена бенефісу Андрія Пятова. Спочатку 37-річний голкіпер "Шахтаря" витягнув м'яч після обвідного пострілу Хоакіна Корреа. А через 15 секунд врятував свою команду після подачі "Інтером" кутового і удару головою все того ж де Врея.

По одному очку після двох матчів і без забитих голів - у обох команд великі проблеми щодо виходу в плей-оф.

Григорій МухінГригорій Мухін
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