Суарес встановив унікальне досягнення в своїй футбольній кар'єрі

Фото: Atletico Луїс Суарес

У гонитві за лідером Ла Ліги "Реалом" їх земляки з "Атлетіко" здобуло виїздну, вольову перемогу над "Гетафе" в мадридському дербі - 2:1.

Обидва м'ячі за "матрацників" забив Луїс Суарес.

Перший гол уругвайця на 78-й хвилині став для нього рекордним. Це була єдина хвилина (з регламентних 90), на якій Луїс не забивав за всю свою кар'єру, повідомляє El Pais.

Тепер El Pistolero забивав хоча б один гол на кожній хвилині з 1-го по 90+7-у.

Всього на рахунку Суареса за кар'єру 661 матч, 427 забитих м'ячів і 238 результативних передач.