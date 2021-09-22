Селезньов вибачився за показаний під час матчу з "Ворсклою" нецензурний жест і відповів на звинувачення в сепаратизмі

Нападник "Миная" Євген Селезньов приніс вибачення за показаний в перерві матчу 8-го туру УПЛ проти "Ворскли" (0:2) середній палець в бік трибун полтавського стадіону "Ворскла".

"Прикро про це говорити. Жест, який зробив у бік вболівальників на матчі між "Ворсклою" та "Минаєм", зробив на емоціях і я щиро шкодую щодо нього.

Скажу лише, що цей жест був спровокований образливими викриками на мою адресу від невідомих мені особисто вболівальників на трибунах. Вони кричали образливі лайливі слова, які навіть озвучувати соромно, а також звинувачували мене в причетності до сепаратистських угрупувань, з якими борються українські війська на сході нашої держави", - наводить слова Селезньова клубна пресслужба.

"Ці слова мене вкрай обурили, адже те, що зараз відбувається в моїх рідних краях, для мене є дуже чуттєвою та болючою темою. Я неодноразово повторяв і повторяю, що є українцем і я підтримую цілісність та недоторканість нашої країни. Донецьк – це Україна і завжди так було і буде. Тому не допущу подібних слів на свою адресу.

Враховуючи образливі викрики у мій бік, які не припинялися на вимоги представників мого клубу та інших людей на трибунах, визнаю, що не стримався та піддався емоціям і продемонстрував цей жест у перерві матчу, що не мав робити за будь-яких обставин", - заявив колишній гравець збірної України.

"Прошу вибачення у всіх вболівальників на трибунах в Полтаві, та у тих, хто спостерігав за цим поєдинком перед екранами телевізора.

Не мав за мету образити когось і щиро шкодую за цей інцидент. Обіцяю, що в майбутньому подібного більше не повториться, адже всі ми, футболісти та вболівальники, хочемо аби український футбол приносив виключно позитивні емоції", - зазначив Євген.