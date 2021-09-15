Сенсаційним фіаско в Тирасполі "Шахтар" стартував у груповому етапі Лізі чемпіонів

У стартовому матчі другого дня першого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" в Тирасполі зустрічався з "Шерифом" і зазнав сенсаційної поразки - 0:2.

Відзначимо, що в стартових складах обох команд на поле вийшли 20 легіонерів, причому, в складі "Шерифа" не виявилося жодного молдавського футболіста.

Вже на 16-й хвилині господарі відкрили рахунок. Адама Траоре скористався провалом центру оборони гостей і витонченим ударом під перекладину забив історичний перший гол молдавської команди на груповій стадії ЛЧ.

А на 17-й хвилині, але вже другої половини зустрічі, господарі організували другу гольову атаку. Знову з лівого флангу послідував крос в штрафну площу "Шахтаря" і Момо Янсане ударом головою подвоїв перевагу своєї команди.

І знову не можна не відзначити безладну гру центральних захисників "гірників" Миколи Матвієнко і Марлона.

У заключні півгодини матчу підлеглі українця Юрія Вернидуба мали куди більше шансів збільшити свою перевагу в рахунку, ніж підлеглі Роберто Де Дзербі скоротити відставання.