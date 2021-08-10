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"Шахтар" подолав передостанній бар'єр до групового турніру Ліги чемпіонів

"Гірники" домоглися комфортної перемоги над "Генком".

"Шахтар" подолав передостанній бар'єр до групового турніру Ліги чемпіонів
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

"Шахтар" на НСК "Олімпійський" в Києві оформив вихід в плей-оф групового турніру Ліги чемпіонів.

Підлеглі Роберто Де Дзербі, як і тиждень тому в Бельгії, домоглися аналогічної перемоги над "Генком" - 2:1.

На 27-й хвилині рахунок відкрив форвард господарів Лассінаї Траоре - 1:0.

На 76-й хвилині подвоїв перевагу "Шахтаря" Маркос Антоніо - 2:0.

Все, що змогли зробити гості, це скоротити до мінімуму відставання в рахунку - на останній хвилині основного часу голом відзначився вийшовший на заміну Сиріл Дессерс - 2:1.

Суперник "гірників" по плей-оф турніру визначався в протистоянні "Монако" - "Спарта". Монегаски домоглися домашньої перемоги - 3:1. "Монако" був сильнішим і в першому матчі в Празі - 2:0.

Перший матч раунду плей-оф відбудеться 18 серпня, у відповідь - 25 серпня в Україні.

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