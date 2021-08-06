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Мессі офіційно покинув "Барселону"

Каталонський клуб відчуває серйозну фінансову кризу.

Ліонель Мессі
Фото: iffhs.de
Ліонель Мессі

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі залишив каталонський клуб, повідомляється на офіційному сайті "блаугранас".

"Не дивлячись на те, що клуб і Лео Мессі досягли угоди і планували підписати новий контракт, через фінансоих та структурних перешкод, пов'язаних з правилами Ла Ліги, підписати контракт з гравцем не представляється можливим.

У зв'язку з цим Ліонель Мессі більше не гратиме за "Барселону". Сторони відчувають глибоке співчуття через те, що бажання клубу і гравця виконати не вдасться", - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, Мессі став вільним агентом 1 липня по закінченні контракту з "Барселоною". Аргентинець знаходився в системі каталонського клубу з 2000 року.

В епоху Мессі "Барса" виграла 35 трофеїв.

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