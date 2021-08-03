Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020

Бронза Черкасової лише підтвердила тренд нашої збірної на Іграх в Токіо.

Сьогодні на Олімпійських іграх-2020 було розіграно 28 комплектів нагород.

У медальному заліку лідерство продовжує утримувати збірна Китаю, яка збільшила кількість завойованих золотих нагород на три, і тепер в активі китайських спортсменів 32 золоті медалі.

На два "золота" стало більше у збірної США (всього - 24). Стільки ж золотих медалей завоювали сьогодні господарі форуму (19).

Запекла боротьба між Австралією, Олімпійським комітетом Росії і Великої Британією розгорнулося за четверте місце - поки в цій мікроборотьбі попереду представники Зеленого континенту.

Скарбничка збірної України поповнилася черговою бронзовою медаллю - її принесла борчиня Алла Черкасова.

У медальному заліку Україна опустилася ще на одне місце, і тепер вона 61-а.

Багато надії на прорив пов'язано із завтрашнім змагальним днем.

Жан Беленюк і Парвіз Насибов проведуть свої фінали в греко-римській боротьбі. Крім того, Ірина Коляденко битиметься в сутичці за бронзу у вільній боротьбі.

І не забуваємо, що Марта Федина та Анастасія Савчук виступлять у фіналі артистичного плавання.