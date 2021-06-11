Фото: rubryka.com

Влада неофіційної столиці румунського регіону Трансільванія міста Клуж-Напока перейнялися фізичним станом своїх жителів, і придумали спосіб як можна без "відриву від виробництва" його поліпшити.

Для цього мешканцям університетського центру з динамічним нічним життям і монументами часів угорського і саксонського правління пропонується на вибір для проїзду в міському транспорті або заплатити 50 євроцентів, або зробити 20 присідань, повідомляє xsport.ua.

І багато хто вибирає саме другу "валюту".

Фото: rubryka.com Фото: rubryka.com Фото: rubryka.com

Європейський тиждень спорту організовується в країнах ЄС за підтримки Єврокомісії з 2015 року.

Нагадаємо, столиця Румунії була обрана керівництвом українського футболу для дислокації нашої збірної на Євро-2020.