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У країні, яка тимчасово прийняла збірну України на Євро-2020 придумали нову "валюту" за проїзд в міському транспорті: присідання

Ноухау від румунських комунальників.

Фото: rubryka.com

Влада неофіційної столиці румунського регіону Трансільванія міста Клуж-Напока перейнялися фізичним станом своїх жителів, і придумали спосіб як можна без "відриву від виробництва" його поліпшити.

Для цього мешканцям університетського центру з динамічним нічним життям і монументами часів угорського і саксонського правління пропонується на вибір для проїзду в міському транспорті або заплатити 50 євроцентів, або зробити 20 присідань, повідомляє xsport.ua.

І багато хто вибирає саме другу "валюту".

Фото: rubryka.com
Фото: rubryka.com
Фото: rubryka.com

Європейський тиждень спорту організовується в країнах ЄС за підтримки Єврокомісії з 2015 року.

Нагадаємо, столиця Румунії була обрана керівництвом українського футболу для дислокації нашої збірної на Євро-2020.

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