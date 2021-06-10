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Суперкомп'ютер видав шокуючий прогноз щодо фіналістів Євро-2020

Виявляється, нас чекає фінал Чехія - Данія.

Суперкомп'ютер видав шокуючий прогноз щодо фіналістів Євро-2020
Збірна Чехії
Фото: EPA/UPG

Згідно моделювання, проведеного на суперкомп'ютері, розробленому футбольними експертами в Sportradar, передбачено, що Євро-2020 буде турніром, в якому переможе аутсайдер, повідомляє Mirror.

Чемпіонами Європи вперше в історії стане збірна Чехії.

За прогнозами, нас чекає захоплюючий фінал, в якому підопічні Ярослава Шілгавого переможуть данців - 3:2.

За розрахунками комп'ютера, чехи зможуть на своєму шляху обійти Іспанію, Португалію, Німеччину, і, таким чином, фактично повторити долю збірної Греції, яка тріумфально стала чемпіоном Європи в 2004 році.

Якщо не брати до уваги успіха збірної Чехословаччини на югославському чемпіонаті Европи 1976 року, в активі збірної Чехії ще не було золотих медалей європейської першості.

Додамо, що чехи доходили до фіналу чемпіонату Європи лише раз - в 1996 році. Тоді вони в Лондоні програли в фіналі у додатковий час Німеччині - 2:1.

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