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По ходу чвертьфіналу чемпіонату світу з хокею Фінляндія - Чехія шайба 9 секунд лежала на льоду нічийна

Хокеїсти не наважувалися доторкнутися до шайбі.

Фото: EPA/UPG

Напередодні на чемпіонаті світу з хокею відбулися матчі стадії 1/4 фіналу.

Зокрема, чинні чемпіони світу фіни зустрічалися з командою Чехії і здобули мінімальну перемогу - 1:0.

По ходу зустрічі трапився один кумедний епізод. Хокеїсти обох команд протягом 9 секунд не наважувалися доторкнутися до шайбі, яка перебувала в той час в середньої зоні.

Швидше за все, хокеїсти Чехії та Фінляндії таким чином хотіли уникнути зупинки гри через вилучення або офсайду.

Додамо, що в півфіналі фіни зустрінуться з командою Німеччини. Другий півфінал складуть канадці і американці.

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