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У України менше відсотка виграти Євро-2020: The Analyst визначив головних фаворитів чемпіонату Європи.

Фаворитом є чемпіони світу.

Фото: theanalyst.com

Авторитетний аналітичний портал The Analyst провів аналіз всіх національних збірних, які вийшли на Євро-2020 і визначив ймовірність тієї чи іншої збірної здобути перемогу в турнірі.

Фаворитом виступають діючі чемпіони світу французи, ймовірність перемоги яких оцінюють в 20,5%.

Трохи відстали бельгійці (15,7%) і іспанці (11,3%).

Діючі чемпіони Європи португальці, з імовірністю 9,6%, розташувалися на 5-му рядку.

Одні з фаворитів англійці - лише дев'яті - 5,2%.

В команду Андрія Шевченка мало хто вірить - 0,8% і 15-е місце.

Фото: theanalyst.com

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