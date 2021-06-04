Президент "Барселони" оголосив про прийняття рішення щодо головного тренера

Президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що головний тренер Рональд Куман залишиться на своїй посаді на наступний сезон.

За словами Лапорти, каталонський клуб вірить, що голандський фахівець зможе привести команду до трофеїв.

"Я побачив, що Куман мотивований і натхнений. Якщо ми поставимо конкретні цілі, нас чекає хороший сезон", - цитує президента клубна пресслужба.

"Ми обговорили з Рональдом важливі питання і характер. Куман вселив в мене надію, він упевнений в собі. Хочеться мати з ним особисті відносини, як це було з Райкардом і Гвардіолою", - зазначив Лапорта.

Крім того, президент клубу відкрив завісу щодо подальшої активності "Барси" на трансферному ринку.

"Я сподіваюся, що зможу оголосити про деякі доповнення наступного тижня", - заявив Лапорта.

Додамо, що це може бути четверте підкріплення для "Барселони" на майбутній сезон після підписання трансферів Куна Агуеро, Еріка Гарсії і Емерсона Рояла.

Нагадаємо, Рональд Куман в минулому сезоні привів команду до 31-ї в історії клубу перемозі в Кубку Іспанії, а в Ла Лізі "синьо-гранатові" зайняли лише третє місце.