Росія запросила на захід в ООН Азарова та Царьова
Росія запросила на захід в ООН Азарова та Царьова
Посол України в Німеччині назвав "божевільну ціль" Путіна
Посол України в Німеччині назвав "божевільну ціль" Путіна
Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"
Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
ДБР влаштувало одночасні обшуки в Міненерго і 37 облгазах
ДБР влаштувало одночасні обшуки в Міненерго і 37 облгазах
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Что не так с законопроектом "об олигархах"
ГоловнаСпорт

Президент "Барселони" оголосив про прийняття рішення щодо головного тренера

Куман залишається біля керма блаугранас.

Президент "Барселони" оголосив про прийняття рішення щодо головного тренера
Рональд Куман
Фото: EPA/UPG

Президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що головний тренер Рональд Куман залишиться на своїй посаді на наступний сезон.

За словами Лапорти, каталонський клуб вірить, що голандський фахівець зможе привести команду до трофеїв.

"Я побачив, що Куман мотивований і натхнений. Якщо ми поставимо конкретні цілі, нас чекає хороший сезон", - цитує президента клубна пресслужба.

"Ми обговорили з Рональдом важливі питання і характер. Куман вселив в мене надію, він упевнений в собі. Хочеться мати з ним особисті відносини, як це було з Райкардом і Гвардіолою", - зазначив Лапорта.

Крім того, президент клубу відкрив завісу щодо подальшої активності "Барси" на трансферному ринку.

"Я сподіваюся, що зможу оголосити про деякі доповнення наступного тижня", - заявив Лапорта.

Додамо, що це може бути четверте підкріплення для "Барселони" на майбутній сезон після підписання трансферів Куна Агуеро, Еріка Гарсії і Емерсона Рояла.

Нагадаємо, Рональд Куман в минулому сезоні привів команду до 31-ї в історії клубу перемозі в Кубку Іспанії, а в Ла Лізі "синьо-гранатові" зайняли лише третє місце.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також