Вперше в історії Ліги чемпіонів виграв онук раніше вигрававшого турнір футболіста

Маркос Алонсо пішов по стопах свого діда.

Фото: EPA/UPG Маркос Алонсо

Захисник "Челсі" Маркос Алонсо і його дід Маркос Алонсо Імаз увійшли в історію Ліги чемпіонів.

Іспанці стали першими в історії дідом і онуком, які виграли найпрестижніший клубний європейський турнір.

Маркос Алонсо став переможцем турніру в складі "Челсі".

Дідусь гравця був ключовим гравцем іспанського гранда - мадридського "Реалу", з яким у сезонах 1956-60 виграв Кубок європейських чемпіонів п'ять разів поспіль. Захисник став невід'ємною частиною "вершкових" разом з Альфредо Ді Стефано і Ференцом Пушкашом.