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Скасування Олімпіади обійдеться Японії в половину річного бюджету України

Олімпійські ігри це не тільки "Швидше, вище, сильніше".

Скасування Олімпіади обійдеться Японії в половину річного бюджету України
Фото: Esquaire

Скасування Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо цього літа обійдеться Японії порядку 1,81 трильйона ієн (17 млрд доларів), повідомляє kyodonews.net посилаючись на результати дослідження Інституту Номура.

Для порівняння, доходи державного бюджету України на 2021 рік складають 1,084 трлн грн. (38,7 млрд дол.).

При цьому Дослідницький інститут попереджає про ще більші економічні втрати, якщо буде оголошено новий надзвичайний стан, щоб впоратися з новим сплеском випадків коронавіруса після проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Минулого тижня віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс заявив, що Олімпійські ігри в Токіо будуть проведені, навіть якщо в японській столиці діятиме надзвичайний стан.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти в 2020 році, але через пандемію коронавірусной інфекції її перенесли на 2021 рік.

Ігри пройдуть цього літа з 23 липня по 8 серпня. До церемонії Відкриття Олімпіади залишилося 58 днів.

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