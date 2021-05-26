Збірна Україна "перестріляла" росіянок і стала чемпіоном Європи

У Хорватії проходить ЧЄ зі стрільби.

Фото: НОК України

З 20 травня по 6 червня хорватське місто Осієк приймає чемпіонат Європи з кульової стрільби.

Жіноча збірна України стала володарем золотих медалей у командних змаганнях у стрільбі з пневматичної гвинтівки з дистанції 10 метрів.

У фіналі українки Олена Костевич, Поліна Колеснікова і Юлія Коростильова перемогли росіянок - 17:11.

💙🥇👍Наша перемога в Осієку!!!

Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової здобуває ЗОЛОТО чемпіонату Европи у стрільбі з пневматичного пістолета, дистанція 10 м.

Вітаємо!!! pic.twitter.com/hlC2D2haZ5 — НОК України (@OlympicUA) May 25, 2021

В аналогічному фіналі за "бронзу" збірна Сербії перемогла Польщу - 16:8.