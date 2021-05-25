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"Шахтар" оголосив ім'я нового головного тренера

Роберто Де Дзербі на наступні два сезони пов'язав свою футбольну долю з "гірниками".

Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі
Фото: ФК "Шахтар"
Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який раніше очолював клуб Серії А "Сассуоло", очолив донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт "гірників".

Контракт підписаний строком на два роки.

В ході дводенного візиту 41-річний Де Дзербі ознайомиться з інфраструктурою в столиці України - тренувальним комплексом "Шахтаря" у Святошині і НСК "Олімпійський", де команда проводить свої домашні матчі.

Італієць став 34-м головним тренером в історії "Шахтаря".

За даними ЗМІ, Де Дзербі хоче взяти з собою в "Шахтар" кількох гравців з "Сассуоло". Зокрема, півзахисника Мануеля Локателлі, захисника Марлона і нападника Жеремі Бога.

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