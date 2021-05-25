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Українець виступатиме за збірну Німеччини

Ще в січні ФІФА повідомила Українську асоціацію футболу про бажання 19-річного Еріка Шуранова змінити футбольне громадянство.

Українець виступатиме за збірну Німеччини
Ерік Шуранов
Фото: ФК "Нюрнберг"

Форвард  "Нюрнберга" (Друга Бундесліга) та гравець юнацької збірної України Ерік Шуранов вирішив виступати за збірну Німеччини, повідомляє Циганик LIVE.

Про бажання 19-річного українця змінити футбольне громадянство ФІФА повідомила Українську асоціацію футболу ще в січні, зазначив журналіст. 

При цьому раніше повідомляли, що Шуранов потрапив у список футболістів, які відправляться на найближчий збір збірної Німеччини U-19.

Шуранов народився в Німеччині, але раніше виступав за юнацькі збірні України. Минулого року Еріка викликали до молодіжної збірної U-21.

У сезоні 2020/21 Шуранов зіграв за "Нюрнберг" у 14 матчах, забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.

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