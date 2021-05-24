"Мілан" встановив рекорд Серії А і повторив досягнення "Реала" і "Манчестера Сіті"

Фото: EPA/UPG "Мілан"

У заключному турі Серії А "Мілану" для потрапляння на наступний сезон в Лігу чемпіонів необхідно було перемагати в Бергамо "Аталанту".

Підопічні Стефано Піолі із завданням впоралися - 2:0. Відзначимо, це була 16-я виїзна перемога міланців в нинішньому сезоні Серії А.

Таким чином, міланці встановили нове досягнення - ще жодна команда у вищому дивізіоні чемпіонату Італії не одержувала такої кількості перемог поза рідними стінами.

Крім того, "Мілан" повторив рекорд "Реала" в Ла Лізі (2011/12) і "Манчестера Сіті" в АПЛ (2017/18).