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Левандовскі вперше в кар'єрі завоював "Золоту бутсу"

Поляк і не думає зменшувати оберти.

Роберт Левандовскі
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовскі

Нападаючий "Баварії" Роберт Левандовскі став володарем "Золотої бутси" за підсумками сезону-2020/21 як кращий бомбардир європейських чемпіонатів.

У заключному турі Бундесліги 32-річний поляк встановив остаточний рахунок в матчі проти "Аугсбурга" - 5:2.

Це був 41-й гол Роберта в чемпіонаті Німеччини.

Огляд матчу "Баварія" - "Аугсбург".

Очки в рейтинг нараховуються сумою забитих м'ячів, помноженої на відповідний коефіцієнт чемпіонату, який в топ-5 лігах дорівнює двом.

Таким чином, Левандовскі набрав 82 очки.

На другому місці розташувався форвард "Барселони" Ліонель Мессі (30 голів, 60 очок). Замкнув першу трійку Кріштіану Роналду з "Ювентуса" (29 голів, 58 очок).

Для Левандовскі це перша в кар'єрі перемога в суперечці за "Золоту бутсу".

  • 1. Роберт Левандовскі ("Баварія") - 82 очка (41 гол)
  • 2. Ліонель Мессі ("Барселона") - 60 очок (30 голів)
  • 3. Кріштіану Роналду ("Ювентус") - 58 очок (29 голів)
  • 4. Андре Сілва ("Айнтрахт") - 56 очок (28 голів)
  • 5. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 54 очка (27 голів)
  • 6. Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд) - 54 очка (27 голів)
  • 7. Ромелу Лукаку ("Інтер") - 48 очок (24 голи)
  • 8-10. Герард Морено ("Вільярреал"), Карім Бензема (Реал) і Гаррі Кейн (Тоттенхем) - 46 очок (23 голи).
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