Поляк і не думає зменшувати оберти.

Фото: EPA/UPG Роберт Левандовскі

Нападаючий "Баварії" Роберт Левандовскі став володарем "Золотої бутси" за підсумками сезону-2020/21 як кращий бомбардир європейських чемпіонатів.

У заключному турі Бундесліги 32-річний поляк встановив остаточний рахунок в матчі проти "Аугсбурга" - 5:2.

Це був 41-й гол Роберта в чемпіонаті Німеччини.

Огляд матчу "Баварія" - "Аугсбург".

Очки в рейтинг нараховуються сумою забитих м'ячів, помноженої на відповідний коефіцієнт чемпіонату, який в топ-5 лігах дорівнює двом.

Таким чином, Левандовскі набрав 82 очки.

На другому місці розташувався форвард "Барселони" Ліонель Мессі (30 голів, 60 очок). Замкнув першу трійку Кріштіану Роналду з "Ювентуса" (29 голів, 58 очок).

Для Левандовскі це перша в кар'єрі перемога в суперечці за "Золоту бутсу".