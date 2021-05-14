У Берліні на "Олімпштадіоні" пройшов фінал Кубка Німеччини, в якому зустрілися дортмундська "Боруссія" і РБ "Лейпциг".
По суті, все вирішилося вже в першій половині зустрічі.
До перерви дубль Джейдона Санчо і гол Ерлінга Голанда забезпечили "Боруссії" величезну перевагу - 3:0.
І хоча гол Дані Ольмо на 72-й хвилині подарував "Лейпцигу" певну надію (3:1), останнє слово залишилося за підопічними Едіна Терзіча. Санчо своїм дублем відповів Голанд - 4:1.
"Джмелі" уп'яте в своїй історії стали володарями Кубка Німеччини.