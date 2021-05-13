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Ось це поворот: головний тренер "Баварії" може очолити "Барселону"

Ганс-Дітер Флік ще не підписав договір з Німецьким футбольним союзом.

Ось це поворот: головний тренер "Баварії" може очолити "Барселону"
Ганс-Дітер Флік
Фото: ФК "Баварія"

Головний тренер "Баварії" Ганс-Дітер Флік, який гарантовано покине мюнхенський клуб після закінчення сезону, може очолити "Барселону", повідомляє ESPN.

Представники "блаугранас" провели переговори з Фліком, щоб обговорити потенційне призначення влітку поточного року. Однак, у німецького фахівця вже є конкретна пропозиція від Німецького футбольного союзу очолити Бундестім і тому він не поспішає приймати пропозицію "Барселони".

Варто відзначити, що нинішній наставник каталонців Рональд Куман, ймовірно, покине клуб через незадовільні результати.

Після вчорашньої перемоги "Атлетіко" над "Реалом Сосьєдад" (2:1), за 2 тури до фінішу чемпіонату каталонці відстають від "матрацників" вже на 4 очки і ймовірно чемпіонська гонка для "Барселони" вже закінчилася.

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