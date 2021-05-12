Україна за день виграла одразу два "золота" чемпіонату Європи з водних видів спорту

Угорська вода є щасливою для українців.

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який стартував в Будапешті 10 травня, збірна України завоювала свої перші медалі, відразу ж - золоті.

Спочатку, в індивідуальних змаганнях по артистичному плавання не було рівних Марті Федіної.

Фото: facebook.comfina1908 Марта Федіна

19-річна українка набрала 91,8445 бала і на 2,55 бала випередила Євангелію Платаніоті з Греції. Третє місце зайняла представниця Білорусі Василина Хандошко.

Додамо, для Марти це друге "золото" чемпіонатів Європи. У 2018 році Федіна стала чемпіонкою континентальної першості в складі комбінації.

Другу золоту медаль Україна завоювала в змішаних стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Фото: twitter.com/olympicua Олексій Середа та Ксенія Байло

15-річні Олексій Середа та Ксенія Байло випередили дуети з Італії, Великобританії, Німеччини та Росії.