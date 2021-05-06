Тухель встановив незвичайний рекорд Ліги чемпіонів

Томас, як магніт притягує свої команди в фінал турніру.

Фото: EPA/UPG Томас Тухель

Напередодні "Челсі" виявився явно сильнішим за мадридський "Реал" в півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів в Лондоні - 2:0.

Цей успіх дозволив "пенсіонерам" втретє в своїй історії зіграти в фіналі головного клубного європейського турніру.

При цьому наставник "Челсі" Томас Тухель встановив в ЛЧ незвичайне досягнення. 47-річний німецький фахівець став першим тренером в історії турніру, який виходить два роки поспіль в фінал з двома різними командами.

1 - @TTuchelofficial (@ChelseaFC) is the 1st manager in the history of #ChampionsLeague and European Cup to reach the final in consecutive seasons with different clubs. Versatile. #CHERMA pic.twitter.com/QRc1zAYqOx — OptaFranz (@OptaFranz) May 5, 2021

У минулому розіграші Тухель разом з ПСЖ у фіналі турніру поступився "Баварії" (0:1).

Нагадаємо, суперником "Челсі" по фінальному матчу буде "Манчестер Сіті". Поєдинок пройде в Станбул 29 травня.