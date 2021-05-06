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Тухель встановив незвичайний рекорд Ліги чемпіонів

Томас, як магніт притягує свої команди в фінал турніру.

Томас Тухель
Фото: EPA/UPG
Томас Тухель

Напередодні "Челсі" виявився явно сильнішим за мадридський "Реал" в півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів в Лондоні - 2:0.

Цей успіх дозволив "пенсіонерам" втретє в своїй історії зіграти в фіналі головного клубного європейського турніру.

При цьому наставник "Челсі" Томас Тухель встановив в ЛЧ незвичайне досягнення. 47-річний німецький фахівець став першим тренером в історії турніру, який виходить два роки поспіль в фінал з двома різними командами.

У минулому розіграші Тухель разом з ПСЖ у фіналі турніру поступився "Баварії" (0:1).

Нагадаємо, суперником "Челсі" по фінальному матчу буде "Манчестер Сіті". Поєдинок пройде в Станбул 29 травня.

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