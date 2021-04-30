У пропущеному матчі 31-го туру Ла Ліги "Барселона" сесаціонно поступилася на "Ноу Камп" "Гранаді" - 1:2.

Все складалося для "блаугранас" благополучно до 63-ї хвилини. Гол Ліонеля Мессі, забитий капітаном господарів в першому таймі, залишався єдиним у матчі. Підопічні Рональда Кумана міцно тримали нитки гри в своїх руках, регулярно створювали небезпечні моменти біля воріт Арона Есканделя, але ніяк не могли забити другий м'яч і поховати гру.

А потім трапився конфуз.

Спочатку провалом лінії оборони господарів скористався Дарвін Мачис - 1:1.

А на 79-й хвилині 39-річний ветеран Хорхе Моліна, який вийшов на замину, вдруге принизив оборону "Барси" - 1:2.

У проміжку між двома голами "Гранади" рефері Пабло Гонсалес Фуертес ще показав червону картку завжди спокійному головному тренеру "Барселони".

Таким чином, за 5 турів до фінішу "Атлетіко" зберігло лідерство в Ла Лізі (73 очка), на 2 очки випереджаючи солодку парочку "Реал" - "Барселона".

Огляд матчу "Барселона" - "Гранада".