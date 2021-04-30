Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Найєм заявив, що його скоротили з посади заступника директора "Укроборонпрому"
Найєм заявив, що його скоротили з посади заступника директора "Укроборонпрому"
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
ГоловнаСпорт

Куман був вилучений, а "Барселона" сенсаційно програла "Гранаді", пропустивши вирішальний гол від 39-річного футболіста

"Барса" упустила можливість очолити Ла Лігу.

Куман був вилучений, а "Барселона" сенсаційно програла "Гранаді", пропустивши вирішальний гол від 39-річного футболіста
Фото: EPA/UPG

У пропущеному матчі 31-го туру Ла Ліги "Барселона" сесаціонно поступилася на "Ноу Камп" "Гранаді" - 1:2.

Все складалося для "блаугранас" благополучно до 63-ї хвилини. Гол Ліонеля Мессі, забитий капітаном господарів в першому таймі, залишався єдиним у матчі. Підопічні Рональда Кумана міцно тримали нитки гри в своїх руках, регулярно створювали небезпечні моменти біля воріт Арона Есканделя, але ніяк не могли забити другий м'яч і поховати гру.

А потім трапився конфуз.

Спочатку провалом лінії оборони господарів скористався Дарвін Мачис - 1:1.

А на 79-й хвилині 39-річний ветеран Хорхе Моліна, який вийшов на замину, вдруге принизив оборону "Барси" - 1:2.

У проміжку між двома голами "Гранади" рефері Пабло Гонсалес Фуертес ще показав червону картку завжди спокійному головному тренеру "Барселони".

Таким чином, за 5 турів до фінішу "Атлетіко" зберігло лідерство в Ла Лізі (73 очка), на 2 очки випереджаючи солодку парочку "Реал" - "Барселона".

Огляд матчу "Барселона" - "Гранада".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також