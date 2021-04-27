В англійському футболі розгорається скандал: серед номінантів на включення в Зал слави АПЛ немає Райана Гіггза

Напередодні було офіційно відкрито Зал слави Англійської прем'єр-ліги. Його першими двома членами стали легендарні нападники Алан Ширер і Тьєррі Анрі.
Пізніше АПЛ назвала імена ще 23 гравців, номінованих на включення в Зал слави вищого англійського дивізіону в 2021 році.
У ньому значаться, зокрема, і 9 колишніх гравців "Манчестера Юнайтед": Девід Бекгем, Ерік Кантона, Енді Коул, Ріо Фердинанд, Рой Кін, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Робін ван Персі і Неманья Відіч. Однак їх партнера по команді Райана Гіггза серед числа номінантів немає, що досить дивно.
Відзначимо, валлієць є найтитулованішим гравцем в історії британського футболу. 19 травня 2013 роки він став першим і, поки, єдиним футболістом, який виграв 13 чемпіонських титулів АПЛ.
Крім того, за МЮ Гіггз зіграв в АПЛ 632 матчу, що є другим показником після Гарета Баррі (653).
Можливо, Гіггз не потрапив в шорт-лист з-за судового процесу, що насувається за обвинуваченням валлійця в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. 47-річному ексгравцеві МЮ, який в даний час очолює національну збірну Вельсу, загрожує до 5 років в'язниці.
Восени 2020-го експівзахисника "МанЮнайтед" заарештували за звинуваченням у нападі на свою дівчину і ще одну жінку. За неофіційною інформацією, сварка сталася на грунті зради Райана.
Додамо, що в Зал слави АПЛ потрапляють тільки ті гравці, в кар'єрі яких було ряд певних досягнень. Претендент повинен відповідати як мінімум одному з таких критеріїв:
- провести як мінімум 200 матчів Прем'єр-ліги за один клуб;
- потрапити в будь-яку з команд десятиліття АПЛ або в якусь із команд 20-річного ювілею Прем'єр-ліги;
- виграти "Золоту бутсу" або "Золоту рукавичку" АПЛ;
- отримати звання Кращого гравця сезону Прем'єр-ліги;
- виграти як мінімум три титули АПЛ;
- забити 100 голів в рамках АПЛ або зафіксувати 100 "сухих" матчів (тільки для голкіперів).
Якщо гравець не досяг якогось із зазначених критеріїв, то в його послужному списку має бути не менше 250 матчів в Прем'єр-лізі.
Також претендент на потрапляння в Зал слави мав закінчити кар'єру не пізніше 1 серпня 2020 року. Ось чому в число претендентів на включення в Зал слави в 2021 році не ввійшла ще одна легенда "червоних дияволів" Уейн Руні, який завершив свою блискучу футбольну кар'єру в січні поточного року.
Крім "чудової дев'ятки" МЮ, в список номінантів увійшли:
- Тоні Адамс ("Арсенал")
- Меттью Ле Тисі ("Саутгемптон")
- Ян Райт ("Арсенал", "Вест Гем")
- Лес Фердинанд ("Куїнз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл", "Тоттенгем", "Вест Гем", "Лестер", "Болтон")
- Сол Кемпбелл ("Тоттенгем", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")
- Роббі Фаулер ("Ліверпуль", "Лідс", "Манчестер Сіті", "Блекберн")
- Френк Лемпард ("Вест Гем", "Челсі", "Манчестер Сіті")
- Денніс Бергкамп ("Арсенал")
- Патрік Вієйра ("Арсенал", "Манчестер Сіті")
- Майкл Оуен ("Ліверпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")
- Стівен Джеррард ("Ліверпуль")
- Джон Террі ("Челсі")
- Ешлі Коул ("Арсенал", "Челсі")
- Дідьє Дрогба ("Челсі")
У 2021 році в Зал слави будуть включені, крім Анрі і Ширера, ще 6 гравців, які будуть включені шляхом голосування уболівальників.