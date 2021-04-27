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В англійському футболі розгорається скандал: серед номінантів на включення в Зал слави АПЛ немає Райана Гіггза

Найтитулованіший гравець Прем'єр-ліги не включений в Зал слави.

В англійському футболі розгорається скандал: серед номінантів на включення в Зал слави АПЛ немає Райана Гіггза
Райан Гіггз
Фото: www.sports.ru

Напередодні було офіційно відкрито Зал слави Англійської прем'єр-ліги. Його першими двома членами стали легендарні нападники Алан Ширер і Тьєррі Анрі.

Пізніше АПЛ назвала імена ще 23 гравців, номінованих на включення в Зал слави вищого англійського дивізіону в 2021 році.

У ньому значаться, зокрема, і 9 колишніх гравців "Манчестера Юнайтед": Девід Бекгем, Ерік Кантона, Енді Коул, Ріо Фердинанд, Рой Кін, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Робін ван Персі і Неманья Відіч. Однак їх партнера по команді Райана Гіггза серед числа номінантів немає, що досить дивно.

Відзначимо, валлієць є найтитулованішим гравцем в історії британського футболу. 19 травня 2013 роки він став першим і, поки, єдиним футболістом, який виграв 13 чемпіонських титулів АПЛ.

Крім того, за МЮ Гіггз зіграв в АПЛ 632 матчу, що є другим показником після Гарета Баррі (653).

Можливо, Гіггз не потрапив в шорт-лист з-за судового процесу, що насувається за обвинуваченням валлійця в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. 47-річному ексгравцеві МЮ, який в даний час очолює національну збірну Вельсу, загрожує до 5 років в'язниці.

Восени 2020-го експівзахисника "МанЮнайтед" заарештували за звинуваченням у нападі на свою дівчину і ще одну жінку. За неофіційною інформацією, сварка сталася на грунті зради Райана.

Додамо, що в Зал слави АПЛ потрапляють тільки ті гравці, в кар'єрі яких було ряд певних досягнень. Претендент повинен відповідати як мінімум одному з таких критеріїв:

  • провести як мінімум 200 матчів Прем'єр-ліги за один клуб;
  • потрапити в будь-яку з команд десятиліття АПЛ або в якусь із команд 20-річного ювілею Прем'єр-ліги;
  • виграти "Золоту бутсу" або "Золоту рукавичку" АПЛ;
  • отримати звання Кращого гравця сезону Прем'єр-ліги;
  • виграти як мінімум три титули АПЛ;
  • забити 100 голів в рамках АПЛ або зафіксувати 100 "сухих" матчів (тільки для голкіперів).

Якщо гравець не досяг якогось із зазначених критеріїв, то в його послужному списку має бути не менше 250 матчів в Прем'єр-лізі.

Також претендент на потрапляння в Зал слави мав закінчити кар'єру не пізніше 1 серпня 2020 року. Ось чому в число претендентів на включення в Зал слави в 2021 році не ввійшла ще одна легенда "червоних дияволів" Уейн Руні, який завершив свою блискучу футбольну кар'єру в січні поточного року.

Крім "чудової дев'ятки" МЮ, в список номінантів увійшли:

  • Тоні Адамс ("Арсенал")
  • Меттью Ле Тисі ("Саутгемптон")
  • Ян Райт ("Арсенал", "Вест Гем")
  • Лес Фердинанд ("Куїнз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл", "Тоттенгем", "Вест Гем", "Лестер", "Болтон")
  • Сол Кемпбелл ("Тоттенгем", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")
  • Роббі Фаулер ("Ліверпуль", "Лідс", "Манчестер Сіті", "Блекберн")
  • Френк Лемпард ("Вест Гем", "Челсі", "Манчестер Сіті")
  • Денніс Бергкамп ("Арсенал")
  • Патрік Вієйра ("Арсенал", "Манчестер Сіті")
  • Майкл Оуен ("Ліверпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")
  • Стівен Джеррард ("Ліверпуль")
  • Джон Террі ("Челсі")
  • Ешлі Коул ("Арсенал", "Челсі")
  • Дідьє Дрогба ("Челсі")

У 2021 році в Зал слави будуть включені, крім Анрі і Ширера, ще 6 гравців, які будуть включені шляхом голосування уболівальників.

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