В англійському футболі розгорається скандал: серед номінантів на включення в Зал слави АПЛ немає Райана Гіггза

Напередодні було офіційно відкрито Зал слави Англійської прем'єр-ліги. Його першими двома членами стали легендарні нападники Алан Ширер і Тьєррі Анрі.

Пізніше АПЛ назвала імена ще 23 гравців, номінованих на включення в Зал слави вищого англійського дивізіону в 2021 році.

У ньому значаться, зокрема, і 9 колишніх гравців "Манчестера Юнайтед": Девід Бекгем, Ерік Кантона, Енді Коул, Ріо Фердинанд, Рой Кін, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Робін ван Персі і Неманья Відіч. Однак їх партнера по команді Райана Гіггза серед числа номінантів немає, що досить дивно.

Відзначимо, валлієць є найтитулованішим гравцем в історії британського футболу. 19 травня 2013 роки він став першим і, поки, єдиним футболістом, який виграв 13 чемпіонських титулів АПЛ.

Крім того, за МЮ Гіггз зіграв в АПЛ 632 матчу, що є другим показником після Гарета Баррі (653).

Можливо, Гіггз не потрапив в шорт-лист з-за судового процесу, що насувається за обвинуваченням валлійця в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. 47-річному ексгравцеві МЮ, який в даний час очолює національну збірну Вельсу, загрожує до 5 років в'язниці.

Восени 2020-го експівзахисника "МанЮнайтед" заарештували за звинуваченням у нападі на свою дівчину і ще одну жінку. За неофіційною інформацією, сварка сталася на грунті зради Райана.

Додамо, що в Зал слави АПЛ потрапляють тільки ті гравці, в кар'єрі яких було ряд певних досягнень. Претендент повинен відповідати як мінімум одному з таких критеріїв:

провести як мінімум 200 матчів Прем'єр-ліги за один клуб;

потрапити в будь-яку з команд десятиліття АПЛ або в якусь із команд 20-річного ювілею Прем'єр-ліги;

виграти "Золоту бутсу" або "Золоту рукавичку" АПЛ;

отримати звання Кращого гравця сезону Прем'єр-ліги;

виграти як мінімум три титули АПЛ;

забити 100 голів в рамках АПЛ або зафіксувати 100 "сухих" матчів (тільки для голкіперів).

Якщо гравець не досяг якогось із зазначених критеріїв, то в його послужному списку має бути не менше 250 матчів в Прем'єр-лізі.

Також претендент на потрапляння в Зал слави мав закінчити кар'єру не пізніше 1 серпня 2020 року. Ось чому в число претендентів на включення в Зал слави в 2021 році не ввійшла ще одна легенда "червоних дияволів" Уейн Руні, який завершив свою блискучу футбольну кар'єру в січні поточного року.

Крім "чудової дев'ятки" МЮ, в список номінантів увійшли:

Тоні Адамс ("Арсенал")

Меттью Ле Тисі ("Саутгемптон")

Ян Райт ("Арсенал", "Вест Гем")

Лес Фердинанд ("Куїнз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл", "Тоттенгем", "Вест Гем", "Лестер", "Болтон")

Сол Кемпбелл ("Тоттенгем", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")

Роббі Фаулер ("Ліверпуль", "Лідс", "Манчестер Сіті", "Блекберн")

Френк Лемпард ("Вест Гем", "Челсі", "Манчестер Сіті")

Денніс Бергкамп ("Арсенал")

Патрік Вієйра ("Арсенал", "Манчестер Сіті")

Майкл Оуен ("Ліверпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")

Стівен Джеррард ("Ліверпуль")

Джон Террі ("Челсі")

Ешлі Коул ("Арсенал", "Челсі")

Дідьє Дрогба ("Челсі")

У 2021 році в Зал слави будуть включені, крім Анрі і Ширера, ще 6 гравців, які будуть включені шляхом голосування уболівальників.