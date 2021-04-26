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В рамках Трофі-туру приймаючими Євро-2020 стадіонів, Кубок Анрі Делоне, також відомий як трофей Євро-2020, прибув до Бухареста.

Маршрут кубка пролягав від мерії до "Національного" стадіону. Саме на головній спортивній арені Румунії, де 9 травня 2012 року відбувся фінал Ліги Європи УЄФА, пройшла пресконференція, після завершення якої стався конфуз.

Під час репортажу в прямому ефірі місцевої журналістки сильний вітер повалив банер на трофей Євро-2020, який з гуркотом впав на землю. Повідомляється, що він залишився неушкодженим.