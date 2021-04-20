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Лідер "Манчестера Юнайтед" першим з гравців висловили невдоволення рішенням створити Суперлігу

Бруну Фернандеш не згоден з босами клубу.

Лідер "Манчестера Юнайтед" першим з гравців висловили невдоволення рішенням створити Суперлігу
Бруну Фернандеш
Фото: EPA/UPG

Створення Суперліги може підірвати основи не тільки європейського, а й усього світового футболу.

Першим з футболістів клубів-засновників нового турніру публічно продемонстрував свою думку півзахисник "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеш.

Напередодні після заяви про створення Суперліги виконавчий директор МЮ Ед Вудворд провів через Zoom екстрений брифінг з командою на тренувальній базі в Керрінгтоні, повідомляє Daily Mail.

За інсайдерською інформацією, функціонер спробував пояснити ситуацію, що склалася і заспокоїти футболістів, стверджував, що діє в інтересах клубу.

Але відповідь була в кращому випадку прохолодною. Відзначається, що деякі члени команди Уле Гуннара Сольскьяєра були обурені створенням сепаратистської європейської Суперліги і центральної ролі в ній їх власного роботодавця.

І першим публічно продемонстрував своє невдоволення створенням нового турніру лідер "червоних дияволів" Фернандеш.

Португалець взагалі став першим футболістом з команд-учасників Суперліги, хто висловив свою думу.

В Stories на своїй сторінці в Instagram півзахисник зробив репост запису свого співвітчизника, форварда "Вулвергемптона" Даніеля Поденсе, в якому він перерахував ряд яскравих моментів Ліги чемпіонів і додав, що "є деякі речі, за які ми просто не можемо платити".

Під записом Фернандеш додав підпис: "Мрії не можуть бути куплені разом" з хлопаючими смайликами.

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