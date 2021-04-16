Свої зустрічі виграли Світоліна і Костюк.

Фото: btu.org.ua Еліна Світоліна

Сьогодні стартували матчі збірних України і Японії в рамках Кубка Біллі Джин Кінг (раніше Кубок Федерації – LB.ua).

У першій зустрічі на корт вийшли Еліна Світоліна (№5 WTA) і Чіхіро Мурамацу (№225 WTA).

Поєдинок тривав 1 годину і 19 хвилин і закінчився за два сети (6:3, 6:2) на користь Світоліної.

Scorching Svitolina start 🔥



It’s Ukraine 🇺🇦 1-0 🇯🇵 Japan after @ElinaSvitolina’s 6-3 6-2 passage past Muramatsu#BJKCup pic.twitter.com/a3bSzPCk2E — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2021

У другому поєдинку Марта Костюк (№84 WTA) зуміла з однаковим рахунком 6:3 здолати японку Юкі Найто (№169 WTA).

Матч тривав 1 годину і 27 хвилин.

Ukraine in control 💪⁣

⁣@marta_kostyuk defeats Naito 6-3 6-3 to make it 2-0 🆚 Japan⁣

⁣#BJKCup pic.twitter.com/alxXY4joWA — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2021

Додамо, що жіноча тенісна збірна Країни Вранішнього Сонця виступає не найсильнішим складом. Зокрема, в команді відсутні лідерка Наомі Осака (№2 WTA), Місакі Дої (№78 WTA) і Нао Хібіно (№88 WTA).