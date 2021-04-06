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Уральський завод замислювався подавати в суд на міланський "Інтер" через схожість логотипів

Зрештою росіяни відмовилися від цієї ідеї - італійці зітхнули з полегшенням.

В Уральському турбінному заводі відреагували на схожість між їх логотипом і новою емблемою міланського "Інтера".

"Футбольні фанати помітили, що новий логотип футбольного клубу "Інтер" схожий на логотип нашого заводу. Наш логотип був розроблений нашими працівниками в 50-х роках минулого століття, в його основі закладено літери "Т" і "М" - турбомоторний. Це зареєстрований товарний знак нашого підприємства", - цитує представника пресслужби заводу championat.com.

"Логотип "Інтера" відрізняється, в ньому закладені літери "I" і "M". Певна схожість є, але це не більше ніж випадковість.

Що стосується авторських прав, повної схожості на наш логотип немає, подавати в суд не плануємо", - розставили крапки над "i" в пресслужбі.

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