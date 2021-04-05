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Гравець "Ювентуса" вперше в Серії А оштрафований за симуляцію

Рефері не вразила акторська майстерність Федеріко Бернардескі.

Гравець "Ювентуса" вперше в Серії А оштрафований за симуляцію
Федеріко Бернардескі
Фото: EPA/UPG

В рамках 28-го туру Серії А відбулося Derby della Mole, також відоме, як "Туринське Дербі" - матч між "Торіно" і "Ювентусом".

Підсумкова нічия на "Гранде Торіно" (2:2), до межі ускладнила "Ювентусу" завдання удесяте поспіль виграти "скудетто" - за 10 турів до фінішу чемпіонату команда Кріштіану Роналду поступається лідируючому "Інтеру" 12 очок.

Відзначимо, що вже в компенсований час півзахисник "Ювентуса" Федеріко Бернардескі отримав жовту картку за симуляцію, що буде варто банківському рахунку 27-річного уродженця Каррари 2 тис. євро, повідомляє Football Italia.

У поточному сезоні Бернардескі провів 36 матчів за "Ювентус". В його активі 3 результативні передачі.

Огляд матчу "Торіно" - "Ювентус".

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