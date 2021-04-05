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Зеленський: "Будемо раді поділитися з катарськими колегами досвідом проведення Євро-2012 і фіналу ЛЧ"

Україна і Катар уклали понад 10 двосторонніх угод у межах візиту Зеленського.

Зеленський: "Будемо раді поділитися з катарськими колегами досвідом проведення Євро-2012 і фіналу ЛЧ"
Володимир Зеленський
Фото: Twitter

У межах візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Катару країни уклали понад 10 двосторонніх договорів.

Серед іншого підписано угоду у сфері спорту.

Зокрема, президент України заявив, що готовий поділитися досвідом проведення великих футбольних турнірів.

"Запорукою справжнього свята для вболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару. Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань. Зокрема, 2012 року ми приймали Чемпіонат Європи з футболу, а 2019 року (насправді 2018-го - LB.ua) в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів", - цитує Зеленського xsport.ua.

"Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом із катарськими партнерами. Це можуть бути і суто технічні аспекти, і питання безпеки. Також українські компанії зацікавлені в участі в реалізації в Катарі різних інфраструктурних проєктів до Чемпіонату світу", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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