Стабільність - ознака майстерності: Україна втретє за 8 днів зіграла внічию 1:1

У групі D відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 збірна України в Києві на НСК "Олімпійський" провела свій третій матч. І в третій раз зіграла його внічию, причому, з уже звичним рахунком - 1:1.

На цей раз мало хто очікував від підопічних Андрія Шевченка подібного результату, адже суперником була скромна збірна Казахстану.

Україна протягом усього матчу володіла тотальною перевагою, провела чимало перспективних атак, створювала гостроту біля чужих воріт, але в реалізації не досягла успіху. Та до того ж, чудову гру продемонстрував голкіпер гостей Стас Покатилов.

На 20-й хвилині Олександр Зінченко поблизу центрального кола підхопив м'яч, просунувся з ним до штрафного майданчика гостей і зробив своєчасний пас на Романа Яремчука - форвард бельгійського "Гента" зробив все класно, в дотик ввернув м'яч під дальню штангу - 1:0.

Перший тайм можна сміливо занести колективу Шевченка до актива. Наша збірна постійно створювала загрози біля воріт свого супротивника, хіба що, з реалізацією вийшло не все гладко. Але, цьому компоненту гри багато хто не приділив достатньої уваги - до того була відчутна різниця в класі команд.

Однак гості витримали удар. А в другому таймі навіть кілька разів втекли в контратаку, одна з них і привела до гола - на 59-й хвилині витонченим ударом відзначився Серікжан Мужиков.

Правда, перед цим моментом Матей Юг цілком міг призначити пенальті у ворота гостей за порушення правил на Жуніорі Мораесі, але словенський арбітр не наважився цього зробити.

А потім пішов бенефіс Покатилова.

Після трьох матчів кваліфікації не можна виграти путівку на ЧС, але можна її програти. Збірна України у весняній частині кампанії набрала лише 3 очки. Ейфорія від стартової нічиї з чемпіонами світу французами (1:1), продовжилася незрозумілою аналогічної нічиєї з фінами.

Нічию з казахстанцями інакше, як фіаско і не назвеш.

У паралельному матчі збірна Франції за рахунок єдиного гола Антуана Грізманна здобула мінімальну виїзну перемогу над боснійцями - 1:0.

Франція одноосібно очолює групу D, набравши 7 очок.

Україна з трьома очками хоч і піднялася на друге місце, проте зіграла на матч більше, ніж основні наші конкуренти по виходу в плейоф - фіни (2 очки) і боснійці (1 очко).

Ситуацію ускладнює регламент, за яким в фінальну частину ЧС-2022 виходять безпосередньо лише 10 переможців груп.

Ще 3 команди від Європи визначаться в плейоф, який буде складатися з двох раундів.

Всього в стикових матчах візьмуть участь 12 команд (10 команд, що зайняли другі місця у відбіркових групах і 2 команди шляхом відбору через Лігу націй). Другий варіант для нашої збірної закритий, тому що Україна невдало виступила в ЛН.

12 команд будуть поділені на 3 групи по 4 команди. У кожній групі буде зіграно два півфінали та один фінал. Переможці трьох фіналів плейоф приєднаються до десяти переможцям відбіркових груп.