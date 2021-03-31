Скандально кинута Роналду капітанська пов'язка виставлена на аукціон: гроші підуть на лікування дитини

Скандальне завершення матчу другого туру відбіркового турніру до Чемпіонату світу-2022 між командами Сербії та Португалії мало продовження.

Нагадаємо, на останніх секундах матчу в Белграді капітан гостей Кріштіану Роналду забив чистий гол, проте нідерландська бригада суддів на чолі з Данні Маккелі не зафіксувала взяття воріт і матч завершився внічию - 2:2.

Додамо, що Роналду різко відреагував на таке рішення суддів і ще до фінального свистка покинув поле, при цьому жбурнувши на газон капітанську пов'язку.

Фото: EPA/UPG та сама пов'язка

Таке екстравагантне рішення Кріштіану, можливо, може врятувати життя шестимісячного немовляти.

Виявляється, пов'язку Роналду підібрав один із робітників арени, який в той день знаходився на чергуванні. Він вирішив використовувати цю пов'язку в благодійних цілях і віддав її на продаж на аукціон в підтримку дитини на ім'я Гаврило Джурджевіч, повідомляє сербський журналіст Мілан Здравковіч.

У немовляти з Крагуєваца спінальна м'язова атрофія. На лікування потрібно 2,5 млн євро. Зрозуміло, що його сім'я не здатна дістати такі гроші.