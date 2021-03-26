У Херсоні відбувся другий матч чвертьфінальної серії плейофф Української хокейної ліги, в якому "Дніпро" приймав "Краматорськ".
В основний час команди обмінялися голами (1:1) і перевели гру в овертайм.
Оборона перевершувала напад на протязі перших двох овертаймів, тим самим команди встановили рекорд тривалості матчу в УХЛ.
Перервати "суху" серію вдалося лише на 113-й хвилині - форвард господарів Рузаль Галєєв відзначився дальнім кидком від синьої лінії в більшості.
Рахунок в серії до двох перемог став 1:1, а вирішальна гра між цими командами відбудеться в Краматорську завтра.