Промоутер Усика озвучив крайню дату оголошення бою Джошуа - Ф'юрі

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона в крузервейте Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів про ситуацію з наступним поєдинком українського боксера.

На цю ситуацію впливає перспектива проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між

володарем поясу WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) і чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0, 21KO).

А ось з організацією цього поєдинку, за словами Красюка, виникли великі проблеми.

"Зараз неясно все і для нас. Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO, чемпіоном є Джошуа. За всіма нормальними правилами повинен бути санкціонований бій. Але оскільки в перспективі стоїть поєдинок за об'єднання, рада WBO збирається на нараду і говорить, що тут потрібно зробити виняток. Це важко заперечити, якщо абстрагуватися від приватних інтересів Олександра ", - цитує промоутера xsport.

"Все боксерське співтовариство всього світу багато років чекає поєдинку в суперважкій вазі за всі пояси. Усик говорив, що не хотів би ставати перешкодою, хотів би подивитися цей бій. Але це боксерська складова, а є бізнес складова. А вона така, що Олександр зобов'язаний свої права пред'являти і реалізовувати. WBO вийшла з ситуації, умовно санкціонувавши поєдинок за тимчасового чемпіона світу.

Зробили з тією умовою, що пройде Ф'юрі - Джошуа, пройде бій за тимчасового чемпіона. Тимчасовий чемпіон буде зобов'язаний побитися з переможцем Ф'юрі - Джошуа або забрати титул і стати з тимчасового постійним ", - розставив акценти Красюк.

"Начебто, усе гладко, але ні. Санкціонувати тимчасовий пояс можна лише тоді, коли є ясність по головному поясу. Інакше немає юридичних передумов. А ясності немає, її немає вже кілька місяців. Як мені відомо, є гранична дата - 15 квітня, яку узгодили між собою сторони Ф'юрі і Джошуа, щоб оголосити час, місце проведення, точну дату. Якщо цього не відбудеться, то їх бій не відбудеться.

Таким чином, Ф'юрі буде битися з Уайлдером, напевно, а Джошуа зобов'язаний битися з Усиком. Ми зобов'язані реалізовувати права Усика - це факт. Але у нас не залишається нічого іншого, окрім як почекати", - заявив у підсумку Красюк.