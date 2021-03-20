З початку року у країні вбито 77 жінок, минулого року – щонайменше 409.

Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції – основоположного європейського договору “Про запобігання та протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами”, підписаного 10 років тому. У відповідь жінки закликали виходити на мітинги.

Як пише Радіо Свобода, відповідний Указ підписав президент Реджеп Таїпа Ердоган у суботу, 20 березня.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчиновіч-Бурич назвала це рішення “руйнівним”.

Фото: ЕРА/UPG

“Цей крок є величезною перешкодою для цих зусиль і тим сумнішим, що ставить під загрозу захист жінок в Туреччині, у всій Європі і за її межами”, – сказала вона.

Стамбульська конвенція передбачає, що що чоловіки і жінки мають рівні права, вона зобов’язує державні органи вживати заходів для запобігання гендерного насильства щодо жінок, захисту жертв і судового переслідування винних.

Фото: ЕРА/UPG

Деякі офіційні особи з партії Ердогана, орієнтованої на іслам, виступають за перегляд угоди, стверджуючи, що воно заохочує розлучення і підриває традиційну сім’ю, що, за їхніми словами, суперечить консервативним цінностям країни. Критики також стверджують, що договір “пропагує гомосексуальність” через використання таких категорій, як стать, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність.

Фото: ЕРА/UPG

У Туреччині зростає розпалювання ненависті, зокрема з боку міністра внутрішніх справ, який в своєму твітері назвав ЛГБТ-людей “збоченцями”.

Жіночі рухи та їхні союзники, які мітингували за збереження конвенції, терміново закликали до демонстрацій по всій країні 20 березня під гаслом “Скасуйте рішення, застосуєте договір”.

Фото: ЕРА/UPG

За інформацією правозахисних груп, у Туреччині зростає насильство щодо жінок та кількість вбивств. Згідно з даними We Will Stop Femicide Platform, з початку року у країні вбито 77 жінок, минулого року – щонайменше 409.

Міністр Туреччини з питань сім'ї, праці і соціальної політики написав у Твіттері, що права жінок як і раніше захищені турецькими законами, а судова система “досить динамічна і сильна”, щоб ухвалювати нові постанови.

Туреччина була першою країною, яка підписала конвенцію у 2011 році. Закон вступив в силу в 2014 році, і в конституції Туреччини мовиться, що міжнародні угоди мають сила закону.

Фото: ЕРА/UPG

Деякі юристи стверджують, що договір все ще діє, стверджуючи, що президент не може вийти з нього без схвалення парламенту, який ратифікував його в 2012 році. Однак Ердоган отримав широкі повноваження після свого переобрання у 2018 році, поклавши початок переходу Туреччини від парламентської до президентської форми правління.

Нагадаємо, серед тих, хто не ратифікував Стамбульську конвенцію - Великобританія, Чехія, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Словаччина і Україна. У Польщі конвенція була ратифікована в 2015 році. Але в липні 2020 року Міністр Юстиції Збігнєв Зьобро закликав почати процес виходу Польщі з цієї угоди.