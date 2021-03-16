Півзахиснику "Баварії" Кінгслі Коману загрожує штраф за приїзд на тренування команди на автомобілі Mercedes, повідомляє Bild.

Справа в тому, що згідно з контрактом зі спонсорами - компаній Audi і VW Group, футболісти зобов'язані використовувати автомобілі виключно цих марок. Але 24-річний француз вирішив з'явитися на клубній базі на своєму особистому автомобілі Mercedes AMG, а не на службовому Audi.

Пильний охоронець не пустив Комана на підземну автостоянку. Кінгслі довелося припаркувати машину за межами бази на Себенер-штрассе. Відзначається, що керівництво мюнхенського клубу зобов'яже гравця виплатити грошовий штраф в розмірі 50 тисяч євро.

Додамо, що 11 місяців тому Коман був покараний своїм клубом за аналогічне порушення спонсорської угоди. Тоді віцечемпіон Європи у складі збірної Франції приїхав на тренування на McLaren.

Фото: Bild

Відзначимо, що угода з давнім акціонером (8,33%) і спонсором Audi приносить "Баварії" 50 млн євро на рік. Контракт розрахований до 2029 року.

Нагадаємо, що Коман 8 років поспіль ставав чемпіоном трьох різних країн. Незважаючи на настільки молодий вік, Кінгслі встиг здобути в складі "Парі Сен-Жермен" два титули чемпіона Франції сезонів-2012/13 і 2013/14.

Крім того, в послужному списку Комана значиться перемога разом з "Ювентусом" у Серії А в сезоні-2014/15.

В складі "Баварії" Кінгслі 5 років поспіл брав Бундеслігу.

У 20 матчах поточного розіграшу Бундесліги він відзначився трьома забитими голами і дев'ятьма ассистами.

Раніше повідомлялося, що футболіст відмовився від нового контракту з "Баварією". Чинний договір Комана з мюнхенцями розрахований до літа 2023 року. Керівництво "Баварії" планувало продовжити угоду до 2026 року, але Коман відповів відмовою.