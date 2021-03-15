Гравець ПСЖ в середині матчу чемпіонату покинув поле, дізнавшись, що його сім'я стала жертвою пограбування в своєму будинку

В рамках заключного матчу 29-го туру французької Ліги 1 "Парі Сен-Жермен" на своєму полі несподівано поступився "Нанту" (1:2), який перед цим матчем розташовувався в зоні вильоту.

Додамо, що під час проведення цього матчу на "Парк-де-Пренс" два футболісти ПСЖ Ангель Ді Марія і капітан команди Маркіньос стали жертвами пограбування, повідомляє ESPN.

Саме з цим пов'язана заміна Ді Марії в матчі на 57-й хвилині - спортивний директор парижан Леонардо передав цю інформацію головному тренеру Маурісіо Почеттіно, який негайно замінив 33-річного аргентинця, і гравець відразу відправився додому, щоб побути зі своєю сім'єю.

Як пізніше стало відомо, грабіжники увірвалися в будинок Ді Марії та будинок батьків Маркіньоса, причому в кожному з випадків сім'ї футболістів перебували вдома і були взяті в заручники. Самі пограбування описуються як жорстокі.

Додамо, що Маркіньос відіграв весь матч з "Німом". А обидві свої голи гості забили після заміни Ді Марії.

Відзначається, що поліція почала розслідування, і клуб запропонує свою повну підтримку двом гравцям та їхнім родинам.

Це далеко не перший подібний випадок: за останні 18 місяців від грабіжників постраждали відразу кілька гравців ПСЖ - Серхіо Ріко, Тьяго Сілва, Ерік Максім Шупо-Мотінг та інші.

Нагадаємо, Ді Марія пережив схожий неприємний досвід в 2015 році, коли грав за "Манчестер Юнайтед" - тоді він і його родина стали жертвами спроби пограбування.

Додамо, що кілька днів тому Ді Марія підписав продовження свого контракту з ПСЖ до 30 червня 2022 року.