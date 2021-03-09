На турнірі UFC 259 у Лас-Вегасі пройшов титульний бій у найлегшій вазі, в якому зустрілися чемпіон промоушена, росіянин Петро Ян і американець Алджамейн Стерлінг.

Поєдинок завершився перемогою Стерлінга після дискваліфікації росіянина за заборонений удар. Ян вдарив суперника, який сидів на канвасе, коліном в голову в четвертому раунді.

Згідно з правилами UFC, лежачим на землі (grounded) вважається боєць, що торкається її більш ніж двома точками. Це цілком відповідає положенню, в якому знаходився Стерлінг. На настилі були дві його ступні, а також праве коліно. У зв'язку з цим Ян довгий час сумнівався, чи варто завдавати удару і навіть поцікавився у свого кута. Але несподівано отримав ствердну відповідь.

На момент зупинки бою Ян лідирував 2-1 за виграними раундами на суддівських записках.

Таким чином, росіянин не зміг захистити титул чемпіона UFC у найлегшій вазі та поступився ним Стерлінгу.

Новоспечений чемпіон UFC Стерлінг вже дав згоду провести реванш з росіянином.

"Алджамейн готовий дати реванш. Потрібно деякий час на відновлення, і він буде готовий", - повідомили в команді бійця.