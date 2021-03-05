На кону бою стояв пояс чемпіона за версією WBC Continental Americas

Фото: Tom Hogan - Hoganphotos/Ring City USA

У ніч на 5 березня на арені Felix Pagan Pintor в Гуайнабо (Пуерто-Ріко) український проспект другої напівсередньої ваги Сергій Богачук (18-1, 18 КО) зазнав поразки від американця Брендона Адамса (23-3, 15 КО).

Українець впевнено контролював бій, віддавши лише перші два раунди, але у восьмому раунді суперник потряс його лівим хуком. Сергій звалився на канвас, як підкошений.

👉2 rounds to go, Bohachuk was winning the fight and then "The Cannon" Adams 💣... #boxing #BohachukAdams pic.twitter.com/HipkLJLTIX — przemek garczarczyk (@garnekmedia) March 5, 2021

Таким чином, Адамс завоював титул чемпіона за версією WBC Continental Americas.

Для українця це була перша поразка на профі-рингу.