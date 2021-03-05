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Українець Богачук видовищним нокаутом зазнав першої поразки на профі-рингу

На кону бою стояв пояс чемпіона за версією WBC Continental Americas

Фото: Tom Hogan - Hoganphotos/Ring City USA

У ніч на 5 березня на арені Felix Pagan Pintor в Гуайнабо (Пуерто-Ріко) український проспект другої напівсередньої ваги Сергій Богачук (18-1, 18 КО) зазнав поразки від американця Брендона Адамса (23-3, 15 КО).

Українець впевнено контролював бій, віддавши лише перші два раунди, але у восьмому раунді суперник потряс його лівим хуком. Сергій звалився на канвас, як підкошений.

Таким чином, Адамс завоював титул чемпіона за версією WBC Continental Americas.

Для українця це була перша поразка на профі-рингу.

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