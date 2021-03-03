Олімпійський чемпіон на смерть замерз у Москві

Чемпіона Олімпіади-1980 в Москві з кінного спорту Олександра Блінова напередодні було знайдено мертвим, повідомляє "Спорт-Експрес".

За даними джерела, Блінов замерз на смерть, не дійшовши 150 метрів до будинку в Андріївському (передмістя Москви).

Блінов повертався на таксі. Однак до самого будинку його не довезли, висадили за півкілометра: як пояснив водій, машина проїхати далі не могла з-за снігових заметів. Але ці кілька сотень метрів йому здолати виявилося не під силу.

Відзначимо, що 66-річного Блінова останній раз до цього бачили 9 лютого, до початку березня його місцезнаходження було невідоме. Пошуком зниклого займалися поліція і добровольці.

Блінов на Олімпіаді в Москві став чемпіоном в командному триборстві та срібним призером в особистому триборстві.