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Гвардіола здобув 500-ту перемогу і встановив рекорд Англійської Прем'єр-ліги

"Манчестер Сіті" переміг "Вест Гем".

Хосеп Гвардіола
Фото: EPA/UPG
Хосеп Гвардіола

"Манчестер Сіті" зміцнив лідерство в Англійській Прем'єр-лізі, здобувши чергову перемогу в рамках 26-го туру.

Цього разу на "Етіхад" був обіграний "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленко - 2:1.

Відзначимо, ця перемога стала для наставника "містян" Хосепа Гвардіоли 200-й в англійському клубі та 500-й у тренерській кар'єрі. Раніше іспанський фахівець виграв 179 матчів з "Барселоною" і 121 гру з "Баварією".

При цьому Гвардіола встановив рекорд вищого англійського дивізіону, здобувши ювілейну перемогу всього в 273-му матчі МС.

Раніше рекорд належав нинішньому наставникові "Тоттенгема" Жозе Моуріньо, який здобув 200-ту перемогу в своєму 309-му матчі з "Челсі".

Додамо, що "Манчестер Сіті" здобув 20-ту перемогу поспіль у всіх турнірах.

При цьому перервалася домашня "суха" серія "МанСіті", яка стартувала ще 15 грудня минулого року у матчі з "Вест Бромом" і тривала 629 хвилин.

Підопічні Гвардіоли лідирують з 12-очковим відривом, набравши 62 бали в 26 іграх.

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