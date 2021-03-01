Фото: EPA/UPG Хосеп Гвардіола

"Манчестер Сіті" зміцнив лідерство в Англійській Прем'єр-лізі, здобувши чергову перемогу в рамках 26-го туру.

Цього разу на "Етіхад" був обіграний "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленко - 2:1.

Відзначимо, ця перемога стала для наставника "містян" Хосепа Гвардіоли 200-й в англійському клубі та 500-й у тренерській кар'єрі. Раніше іспанський фахівець виграв 179 матчів з "Барселоною" і 121 гру з "Баварією".

500 - Manchester City’s victory against West Ham saw Pep Guardiola pick up his 500th victory in charge of a top-flight side in all competitions (Barcelona 179 wins, FC Bayern Munich 121, Manchester City 200). Historic. pic.twitter.com/M5kitGe9PI — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021

При цьому Гвардіола встановив рекорд вищого англійського дивізіону, здобувши ювілейну перемогу всього в 273-му матчі МС.

Раніше рекорд належав нинішньому наставникові "Тоттенгема" Жозе Моуріньо, який здобув 200-ту перемогу в своєму 309-му матчі з "Челсі".

200 - In what was just his 273rd game in charge of Manchester City, Pep Guardiola picked up his 200th victory with the Citizens – the fewest games needed by a manager of an English top-flight side to reach 200 wins in all competitions. Legacy. pic.twitter.com/rv5BkgoIio — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021

Додамо, що "Манчестер Сіті" здобув 20-ту перемогу поспіль у всіх турнірах.

При цьому перервалася домашня "суха" серія "МанСіті", яка стартувала ще 15 грудня минулого року у матчі з "Вест Бромом" і тривала 629 хвилин.

629 - Manchester City have conceded their first Premier League goal at the Etihad since 15th December against West Brom, ending their run of 629 minutes without conceding on home soil in the competition. Breached. #MCIWHU — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021

Підопічні Гвардіоли лідирують з 12-очковим відривом, набравши 62 бали в 26 іграх.