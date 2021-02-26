Всього вдруге в історії жоден німецький клуб не вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи

Це схоже на сенсацію.

Напередодні відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, за результатами яких визначилися всі учасники 1/8 фіналу турніру.

За підсумками матчів з числа учасників турнірі сенсаційно вибули обидва німецьких клуби. "Гоффенгайм" програв удома скромному норвезькому "Мольде" (0:2), що з урахуванням першого поєдинку (3:3) не дозволило підопічним Себастьяна Генесса вийти в наступну стадію турніра.

А леверкузенський "Байєр" і зовсім зазнав двох поразок від швейцарського "Янг Бойз" (3:4 і 0:2).

Таким чином, жоден німецький клуб не вийшов в 1/8 фіналу ЛЄ вдруге в історії турніру. Вперше це сталося в сезоні-2013/14.